«معًا نحو الشفاء» يوم صحى مجانى لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يومًا صحيًا مجانيًا لأعضاء النقابة بالإسكندرية وأسرهم بالمجان، تحت عنوان "معًا نحو الشفاء"، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 21 مايو بمركز الخدمات بنادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى يبدأ من الساعه 2 ظهرًا وحتى 5 مساءً، ويشمل كشفًا مجانيًا لعيادة الباطنة، وقياس الضغط، وقياس السكر، ورسم القلب.

وأضاف أن اليوم الصحى هو من أنجح الفعاليات التى تنظمها لجنة الرعاية الصحية وتحرص اللجنة على تنوع العيادات وتلبية رغبات المهندسين وأسرهم، وأن يتم تنظيمها فى أيام الإجازات لإمكانية تواجد المهندسين فى النادى.

كما أكد أن فاعلية اليوم الصحى يتم فيها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالأعداد والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة داخل مركز الخدمات حفاظا على سلامة المهندسين وأسرهم.

وكانت قد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية خلال شهر أبريل يومًا طبيًا مجانيًا للكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال وجلسات توعية لأولياء الأمور، حيث تضمن الكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال كما يشمل جلسات توعية من قبل متخصصين لأولياء الأمور لتعريفهم بكيفية التعامل مع أطفال ذوى الإعاقة وكيفية دمجهم مع المجتمع.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الطبى شمل عيادة كشف الأطفال وكشف جراحة العظام وقياس الضغط والسكر والأكسجين بالدم والذى شهد إقبالًا كبيرًا من المهندسين وأسرهم منذ بدء اليوم الطبى، وذلك فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى داخل مركز الخدمات حرصا على سلامة المهندسين ورواد النادي.

كما أكد أنه لنجاح فاعلية اليوم الطبى المجانى وإقبال المهندسين عليها قررت اللجنة عمل خطة لتنظيم يوم صحى مجانى بالتعاون مع المستشفيات المتعاقدة مع النقابة فى أيام ثابتة، كما هناك خطة للتوسع فى التعاقدات الخاصة بالمستشفيات ومراكز التحليل وذلك لخدمة المهندسين وأسرهم.