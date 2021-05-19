مبعوث بوتين يؤكد ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع فى غزة

أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بوجدانوف مع ماهر طاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحثا خلاله المستجدات في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووفقا للبيان، فقد شدد الجانب الروسي على الحاجة إلى ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال قتالية والحيلولة دون استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الموحدة لأعضاء الرباعية الدولية للبدء في مفاوضات فلسطينية إسرائيلية على أساس القانون الدولي.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أعلن، الإثنين، أن موسكو تدين استهداف كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مواقع مدنية.

وأكد لافروف خلال موجز صحفي في موسكو أن روسيا تدين "الضربات التي توجه من قطاع غزة إلى الأحياء السكنية (في مدن إسرائيلية)، وبالطبع الضربات غير المقبولة الموجهة إلى مواقع مدنية في أراضي الفلسطينيين"، بحسب قناة "أر تي العربية" الإخبارية الروسية.

وتابع الوزير الروسي أن المجتمع الدولي قد وجه كل الإشارات الضرورية إلى طرفي النزاع، وأصبحت تسويته مرهونة "بقدرتهما على التوصل إلى اتفاق ونواياهما الطيبة".

وشدد لافروف على أن روسيا "ستبذل ما في وسعها من الجهود لمساعدة الطرفين على إيجاد تفاهمات وإخماد الطور الساخن من النزاع، كي تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن

وتتبادل الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي القصف منذ العاشر من الشهر الجاري ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني وإصابة 1300 ودمار كبير في قطاع غزة. وعلى الجانب الإٍسرائيلي، توفي عشرة أشخاص جراء القصف الصاروخي من القطاع إضافة إلى الحاق أضرار مادية.