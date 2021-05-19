«اتحاد المستثمرين»: الحكومة لديها خطة لزيادة الاستثمارات داخليًا و خارجيًا

قال المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية كانت سببًا في انعاش عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

و أضاف "الشندويلي" لــ"الدستور" ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مبلغ 500 مليون دولار مبادرة لدعم إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة ، دليل على قوة الدولة المصرية في المنطقة العربية و الأفريقية، فالاقتصاد المصري أصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية.

و تابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن التعميير سيكون من خلال إنشاء بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات مثل المشروعات والمصانع الموجودة بمصر.

و أشار "الشندويلي"، إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة الاستثمارات المصرية داخليًا و خارجيًا بمساعدة رجال الاعمال و المستثمرين المصريين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه اليوم، عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

و كشف مصدر داخل الاتحاد في تصريح لــ"الدستور"، أن الاتحاد يجري اتصالاته مع الحكومة المصرية لبحث كيفية مساهمة مصانع وشركات الاتحاد للمشاركة في مبادرة إعادة الاعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الموضوع يحتاج دراسة ومعرفة توجهات الدولة وفي أي القطاعات سيتم المساهمة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الأعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.