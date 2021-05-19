الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

هيثم الحريري عن مبادرة إعادة إعمار غزة: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير

هيثم الحريري
هيثم الحريري

أشاد البرلماني السابق والسياسي المعارض، هيثم الحريري، بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال الحريري، في تصريح لـ"الدستور"، إن ما تقدمه مصر لفلسطين أقوى رد بأن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لن يتزحزح ولن يتغير.

وأكد الحريري، أن مصر حكومة وشعبا متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على شعب اعزل يقاوم من أجل استمراره في الحياة.

وأشار عضو مجلس النواب السابق ، إلى أنهم  كقوى معارضة من أكثر الداعمين والمؤيدين للقرارات الجيدة التي تتخذها الحكومة، متمنيا أن تكون كل قرارات الحكومة جيدة، وهم كقوى معارضة من سيشيد بهذه القرارات.

ولفت الحريري إلى أن القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة تستحق الإشادة والتحية.

وضمن الحريري، الدعم المادي الكبير والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إضافة للإجراءات التي قامت بها مصر تجاه الحرب في فلسطين.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما وجه الرئيس  عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بالتنسيق مع "الأشقاء الفلسطينيين" بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وقررت مصر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.

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