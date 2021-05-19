الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة رئيس وحدة مرور الشيخ زايد داخل منزله

العقيد محمد عادل
العقيد محمد عادل

سادت حالة من الحزن بين ضباط الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن الجيزة بعد تلقي نبأ وفاة العقيد محمد عادل رئيس وحدة مرور الشيخ زايد، حيث نعاه الضباط بعد وفاته بشكل مفاجيء داخل منزله بمدينة اكتوبر.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورًا للعقيد محمد عادل، مؤكدين أنه كان يتميز بخلق رفيع ومحبوب لدى الجميع، كما ذكر بعض رواد فيسبوك قصصًا عن مساعدة المتوفى لهم من خلال مواقف مباشرة معه، وكذا خلال خدمته سابقا كضابط بقطاع السياحة والآثار.

وفي أوائل الشهر الجاري كانت حالة من الحزن سادت بين ضباط دفعة شرطة ٢٠١٧ وضباط مديرية أمن الجيزة عامة وفرقة مباحث كرداسة ومنشاة القناطر خاصة عقب نبأ وفاة النقيب مصطفى خليل الضابط بفرقة مباحث كرداسة والذي فارق الحياة عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله.

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