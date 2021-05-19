تضرر 6 أسر من إنهيار عقار فى الإسكندرية

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا بسقوط عقار بكرموز بنطاق حي غرب، والذي أسفر عن تضرر 6 أسر كاملة من ساكني العقار.



وتوجهت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندريه، وفريق الإغاثة بالمديرية إلى العقار المنهار ب13 حارة عز بكوم الشقافة، وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم.



وكان قد وقع انهيار لأجزاء من عقار بحي وسط الإسكندرية،الاحد الملضي، آثر سقوط سقف أحد الأدوار على الطوابق السفلية من عقار بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل دون حدوث اصابات او خسائر في الارواح.

وتلقى حى وسط الإسكندرية، برئاسة رجب النقيدي رئيس الحى، بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من سقف مطبخ عقار ب ٤ ممر أرتينوف من شارع صلاح سالم محطة الرمل أمام بنك القاهرة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.



وانتقل على الفور لموقع العقار، مدير إدارة الازمات وإدارة المتابعة بالحي ، حيث تمت المعاينة واتضح سقوط اسقف المطبخ من الدور الثالث حتي الدور الأول بدون حدوث اصابات، وتبين ان العقار قديم بحوائط حاملة ومشغول بالسكان ، ومكون من ارضي + ٣ ادوار علوية + جزء بالسطح، و صادر لة قرار الترميم رقم ٧ لسنة ١٩٩٨.



وقام الجي بإجراء إخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة العطارين حماية للارواح ، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونيًا.

وفي سياق متصل شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد ، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حيث شنت احياء الإسكندرية حملات إزالة فورية لحماية أراضى وأملاك الدولة، وايقاف البناء المخالف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة

إنهيار عقار فى الإسكندرية

إنهيار عقار فى الإسكندرية