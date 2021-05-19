الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث «المترو» لـ«الدستور»: مَن يرفض ارتداء كمامة نمنعه من الركوب

أحمد عبدالهادي
أحمد عبدالهادي

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على ارتداء الكمامة داخل المحطات ويمنع دخول المحطات دون ارتداء الكمامة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «عبدالهادي» لـ«الدستور» أن بعض الركاب ينزعجون من إجبارهم على ارتداء الكمامة ويشتبكون بالكلام مع نظّار المحطات ويرفضون ارتداء الكمامة وهو ما يتسبب في منعهم من ركوب المرفق، خاصة أن هناك تعليمات مشددة بعدم نزول المحطة وعبور ماكينات التذاكر إلا بعد ارتداء الكمامة.

وأشار إلى أنّ الشركة تسعى جاهدة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزير النقل بمنع استقلال المرفق إلا عقب التأكد من ارتداء الكمامة كما تقوم بإذاعة التعليمات الاحترازية خلال الإذاعة الداخلية للمحطات للتأكيد على الركاب بأهمية تلك الإجراءات للحماية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

المترو الكمامة منع دخول المحطات

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