الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: مشاركة مصر فى إعمار غزة دليل على مساندة القضية الفلسطينية

اللواء حاتم حشمت
اللواء حاتم حشمت

أشاد اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن فيه تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتدشين صندوق دعم غزة، كما تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.


وأكد اللواء حاتم حشمت، في تصريحات صحفية، أنه أعلن مساندته للقيادة السياسية لكل ما يتم اتخاذه من قرارات ويؤيد قرار الرئيس بتقديم 500 مليون دولار وإعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم.

 

وأوضح أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن تبرع مصر بمبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح عملية إعمار قطاع غزة نتيجة للأحداث الأخيرة التى شهدها القطاع جاء ذلك على هامش مباحثاته في العاصمة الفرنسية، حيث يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية: "إننا سنبذل كافة الجهود لحل الأزمة"، مشيرا إلى "أن الأمل موجود في التحرك الجماعي لإنهاء الصراع"، كما وجه الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة.


 وقد لاقي قرار الرئيس قبولا واسعا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اعتبروه تأكيد للدور المحوري لمصر في المنطقة العربية ومحاولة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس في ظل جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من هدم للمنازل فوق رؤوس أصحابها وتهجير قسري لأبناء حي الشيخ جراح واعتداءات متكررة على المصلين. 

اللواء حاتم حشمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إعمار غزة السيسي ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة

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