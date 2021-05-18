وفد حقوقي أمريكي يثمن جهود موريتانيا في مجال محاربة الرق

ثمن وفد حقوقي أمريكي جهود موريتانيا في مجال محاربة الرق.

وأفاد بيان لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني (وهي جهاز حكومي)، بأن مفوض حقوق الإنسان محمد الحسن ولد بوخريص، استقبل، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، وفدا حقوقيا أمريكيا، برئاسة السيد سيان تنير، منسق "المعهد الانعتاقي" بشيكاغو.

وعرض ولد بوخريص، خلال اللقاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في إطار الجهود التي تقوم بها لحماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة، ولمحاربة آثار الاسترقاق بصفة خاصة.

من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية لحماية حقوق الإنسان ولمحاربة آثار الاسترقاق بصفة خاصة، مبدين استعدادهم لمواكبة هذه الجهود.

وجرى اللقاء بحضور المفوض المساعد الرسول ولد الخال، والمستشار القانوني مصطفى فاتي، ومدير حقوق الإنسان سيدي محمد ولد شيخنا، ورئيس منظمة نجدة العبيد أبوبكر ولد مسعود.

جدير بالذكر أنه دعت أحزاب سياسية موريتانية ومنظمات مجتمع مدني لمسيرة حاشدة يوم غد الأربعاء “نصرة للأقصى وفلسطين ودعما للمقاومة في غزة”.

وأعلن عن المسيرة، إثر اجتماع عقدته عدة أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، في مقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصادر صحراء ميديا، فإن الترخيص للمسيرة، أصدر باسم حزب الصواب المعارض، ذي الميول القومية.

وستنطلق المسيرة غدا عند الساعة الرابعة مساء، من جامع ابن عباس إلى مقر الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط.

وخرجت يوم الجمعة الماضي مظاهرة متضامنة مع الشعب الفلسطيني، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، قبل أن تفرقها الشرطة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من الجامع السعودي، وقطعت مسافة قصيرة ترفع الأعلام الفلسطينية وتردد الشعارات المنددة للاحتلالالإسرائيلي.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع عن مقتل أكثر من 220 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة،في حين أصيب نحو 1400 بجروح مختلفة.