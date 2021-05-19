2 يونيو.. عرض فيلم «ماما حامل» في دور العرض
أطلقت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى ومصر العالمية وماجيك بينز، البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي "ماما حامل"، الذي تتصدره النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد بصحبة أبطال الفيلم الذي من المقرر إطلاقه ابتداءً من 2 يونيو في دور العرض المصرية و3 يونيو في دول الخليج العربي.
البوستر يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى إنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.
"ماما حامل" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري ومصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.
ويشهد الفيلم عودة ليلى علوي للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" قبل 5 سنوات.
وكان فريق عمل الفيلم قد أعلن عن الانتهاء من آخر مشاهد الفيلم في منتصف شهر رمضان الماضي ورفع المخرج محمود كريم شعار فركش للعمل.
وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".
وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.
فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجي".