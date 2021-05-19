2 يونيو.. عرض فيلم «ماما حامل» في دور العرض

أطلقت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى ومصر العالمية وماجيك بينز، البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي "ماما حامل"، الذي تتصدره النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد بصحبة أبطال الفيلم الذي من المقرر إطلاقه ابتداءً من 2 يونيو في دور العرض المصرية و3 يونيو في دول الخليج العربي.



البوستر يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى إنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.



"ماما حامل" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري ومصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

ويشهد الفيلم عودة ليلى علوي للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" قبل 5 سنوات.

وكان فريق عمل الفيلم قد أعلن عن الانتهاء من آخر مشاهد الفيلم في منتصف شهر رمضان الماضي ورفع المخرج محمود كريم شعار فركش للعمل.

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجي".