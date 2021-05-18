الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عربات «كارو» أمام محطة المحلة الكبرى.. ومصدر بـ«السكة الحديد»: نحقق في الأمر

محطة المحلة الكبرى
محطة المحلة الكبرى

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور لمحطة المحلى الكبرى أثناء تواجد عدد كبير من عربات "الكارو" خارج المحطة مما لاقى استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها محطة تخدم عدد كبير من المسافرين بشكل يومي ولا يجب أن يكون وضعها كذلك.

وقالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه جارى فحص الصور للتعامل الفوري مع أصحاب تلك العربات وتنظيف المحطة خاصة أن محطة المحلى الكبرى يتردد عليها عدد كبير من المسافرين بشكل يومي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك فريق من هيئة السكة الحديد يقوم بمتابعة كافة شكاوي المواطنين لسرعة التعامل معها وتحويلها لمكتب رئيس الهيئة لسرعة التدخل وحل كافة الازمات التي تواجه المواطنين.

السكة الحديد المحلى الكبري كارو المحطة إمام التعامل

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