الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف بورسعيد» تحدد أماكن تلقى طلبات صكوك الأضاحى

الشيخ جمال عواد
الشيخ جمال عواد

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، أن المديرية جاهزة لتلقي طلبات صكوك الأضاحي للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأضاحي ستكتمل فيها كافة الأمور الشرعية، مؤكدًا أنها سيتم ذبحها في الموعد المحدد، وسيتم توزيعها علي الفئات المستحقة بعزة وكرامة، وكذلك سيتم الاستفادة من كل جزء بها حتى الجلود.

وأشار الشيخ جمال عواد إلى أن سعر الصك الواحد للمواطن 2000 جنيه، مؤكدًا أنه يحصل على إيصال رسمي مع الطلب، كما يمكن التقدم من خلال مديرية الأوقاف بالديوان العام لمحافظة بورسعيد ومن خلال المساجد، بدون أي مصروفات إدارية.

وأكد "عواد"، أن المشروع يهدف لمساعدة الفقراء، وكذلك الحفاظ على البيئة، موضحًا أن الذبح سوف يكون في الأماكن المخصصة لذلك بيطريًا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل العمارات السكنية، ويساهم في اختفاء ظاهرة إلقاء المخلفات في أماكن غير مخصصة لها، مما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، كما أن الجلود سوف يتم إعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

ودعي"الشيخ جمال عواد" المواطنين من أبناء بورسعيد لطلب صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف التي تمثل اليد الآمنة لوصول اللحوم لمستحقيها مع مراعاة البعد الشرعي والاجتماعي، مؤكدًا على أن كافة العاملين بالأوقاف سيعملون من أجل خدمة الفقراء في عيد الأضحي المبارك.

اعلن الشيخ جمال عواد طلبات

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