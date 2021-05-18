الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ناشرو غزة يعلقون على مبادرة دعم المكتبات المتضررة من العدوان

غزة
غزة

علّق الناشرون في غزة على إعلان اتحاد الناشرين المصريين الخاص بتلقي مساهمات من داخل مصر لإعادة المكتبات التي تضررت من العدوان والقصف الإسرائيلي الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين من خلال التبرع بكرتونة كتب تخصص لصالح المتضررين.

وقال الناشرون الفلسطينيون: «غزة كيف لها الشعور ببرد من ماتوا وغربة من تهدمت بيوتهم ولها أخوة حراس الدم والعلم والثقافة أمثالكم؟».

وأضافوا: «لا يتقن الكرم اليوم ما حل بنا سوى الكرام الذين يمسحون الغبار ويمدون يد الخلاص، لا تكفي الأبجدية وحروفها التعبير لكم عن مدى شكرنا وامتنانا على مبادرتكم التي لم نستغربها، فما هي إلا دين الشرفاء وجزء من مسيرة الشرفاء الأحرار».
 

ويستعد الاتحاد لإطلاق دعوة لمساهمة كل ناشر مصري وعربي يريد المساهمة في إعادة الإعمار لدور النشر والمكتبات في فلسطين.

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