«الناشرين المصريين» يدعو أعضاءه لإهداء بعض إصداراتهم لمكتبة سمير منصور بغزة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مبادرة لدعم مكتبة سمير منصور في فلسطين، بعدما تعرضت للهدم بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الاتحاد في بيان له قبل قليل: في ضوء ما تعرضت له مكتبه سمير منصور بقطاع غزَّة بفلسطين من أضرار نتيجة قصف قوات الاحتلال للمكتبة وغيرها من المنشآت الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، فإنَّ اتحاد الناشرين المصريين يدعو جميع أعضائه لتقديم وإهداء كمية من إصداراتهم لشحنها إلى مكتبة سمير منصور بفلسطين ليتسنى للمكتبة استئناف ومزاولة نشاطها.

وتابع الاتحاد: على من يرغب في المشاركة في تلك المبادرة إرسال وشحن إصداراته إلى مقر اتحاد الناشرين المصريين أو إبلاغنا ليتسنى إرسال شركة الشحن إليه لاستلامها ليتسنى تجميع الشحنة وشحنها من مصر إلى مسئولي المكتبة بإذن الله.

ومن ناحية أخرى ثمن الاتحاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة، و قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد اتحاد الناشرين المصريين أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية في كافة مراحل الصراع، ولكفاح الشعب الفلسطيني مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق متصل كان اتحاد الناشرين المصريين قد أصدر بيان ندد فيه بالهجمات الشرسة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي علي المقدسات الدينية وتدنيس المسجد الأقصى وكذلك الاعتداء علي المدنيين العزل حتي طال الاعتداء الشيوخ والأطفال والنساء؛ مستخدمة في ذلك كل الأسلحة المتطورة لإبادة الشعب الفلسطيني، وهدم البنيه التحتية والطبية لقطاع غزة لمجرد اعتراضهم علي التوسع الاستيطاني في الشيخ جراح.

كما أعرب الاتحاد عن استنكاره لهذه الاعتداءات الهمجية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وتوجه بالتحية لجميع الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني ضد هذه الاعتداءات وخاصة القيادة السياسية في مصر التي قدمت ومازالت تقدم كافة الإجراءات للوقوف كتفًا بكتف مع الاشقاء؛ بداية من فتح معبر رفح وتقديم المواد الغذائية والخدمات الطبية وصولًا إلى إقامة مستشفى ميداني لعلاج الجرحى والمصابين ونقل الحالات الخطيرة بالطائرات إلى المستشفيات المصرية هذا بالإضافة الي تطوع 1200 طبيب للمساهمة في علاج المصابين وتقديم الدعم للأشقاء في مستشفيات غزة.

وفي النهاية ناشد الاتحاد كافة الدول في العالم للعمل على وقف فوري للعنف والاعتداءات الإجرامية من الكيان الصهيوني المحتل.

وباسم الناشرين المصريين نؤكد أننا مع القضية العادلة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه في تقرير مصيره.