دعم أمريكى وأوروبى لمبادرة مصر للهدنة فى قطاع غزة

أفادت قناة العربية نقلًا عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن مبادرة القاهرة للتهدئة في قطاع غزة تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، واللجوء للتهدئة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك اتصالات تمت صباح اليوم بين مسؤولين أمنيين من إسرائيل وأمريكا ومصر للوصول إلى تفاهمات.

وأكدت المصادر، أن مصر اقترحت هدنة من يوم الخميس المقبل في الساعة ٦ صباحًا، وتنتظر ردًا عليها، مبينة أن هناك مفاوضات على مدة الهدنة.

كما طالبت القاهرة حسب المصادر ذاتها بهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية ونقل المصابين، مشيرة إلى أن الفصائل الفلسطينية رحبت بأي هدنة ترعاها القاهرة.

ولم تؤتى جهود الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية وصواريخ الفلسطينيين في غزة ثمارها حتى الآن في تهدئة المواجهات.

وتوسطت القاهرة للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في الماضي، إلى جانب قطر والأمم المتحدة وستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لمناقشة الوضع.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، ضرورة التهدئة في قطاع غزة لعدم تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأضاف «شكرى»، فى تصريحات لقناة «العربية»، أن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة وقف النار في غزة.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن صندوق النقد سيمنح إفريقيا مبالغ مالية لمواجهة كورونا.

وتابع: "اتفقنا خلال القمة على تحقيق الدول الإفريقية معدلات نمو، كما أكدنا خلال القمة ضرورة توفير اللقاحات للدول الإفريقية".

وجّه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، رسائل متطابقة، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لوزراء خارجية الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وضعهم فيها في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكشف المالكي للوزراء عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وفي قطاع غزة خاصة، وإعدامها المدنيين، مستهدفة عمدا النساء والاطفال، وتدميرها المنازل، والمدارس والشوارع والأحياء السكنية، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.