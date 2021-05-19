الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعم أمريكى وأوروبى لمبادرة مصر للهدنة فى قطاع غزة

غزة
غزة

أفادت قناة العربية نقلًا عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن مبادرة القاهرة للتهدئة في قطاع غزة تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، واللجوء للتهدئة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك اتصالات تمت صباح اليوم بين مسؤولين أمنيين من إسرائيل وأمريكا ومصر للوصول إلى تفاهمات.

وأكدت المصادر، أن مصر اقترحت هدنة من يوم الخميس المقبل في الساعة ٦ صباحًا، وتنتظر ردًا عليها، مبينة أن هناك مفاوضات على مدة الهدنة.

كما طالبت القاهرة حسب المصادر ذاتها بهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية ونقل المصابين، مشيرة إلى أن الفصائل الفلسطينية رحبت بأي هدنة ترعاها القاهرة.

ولم تؤتى جهود الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية الإسرائيلية وصواريخ الفلسطينيين في غزة ثمارها حتى الآن في تهدئة المواجهات.

وتوسطت القاهرة للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في الماضي، إلى جانب قطر والأمم المتحدة وستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لمناقشة الوضع.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، ضرورة التهدئة في قطاع غزة لعدم تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأضاف «شكرى»، فى تصريحات لقناة «العربية»، أن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة وقف النار في غزة.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن صندوق النقد سيمنح إفريقيا مبالغ مالية لمواجهة كورونا.

وتابع: "اتفقنا خلال القمة على تحقيق الدول الإفريقية معدلات نمو، كما أكدنا خلال القمة ضرورة توفير اللقاحات للدول الإفريقية".

وجّه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، رسائل متطابقة، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لوزراء خارجية الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وضعهم فيها في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكشف المالكي للوزراء عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وفي قطاع غزة خاصة، وإعدامها المدنيين، مستهدفة عمدا النساء والاطفال، وتدميرها المنازل، والمدارس والشوارع والأحياء السكنية، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

قطاع غزة المبادرة المصرية الولايات المتحدة التهدئة الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

بالأرقام.. إنجازات مصر فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)