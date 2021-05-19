الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

رئيس الأعلى للصوفية: القاهرة دائما السند والشقيقة الكبرى فى وقت الشدة

د. عبدالهادي القصبي
د. عبدالهادي القصبي رئيس الأعلي للصوفية

أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  الدكتور عبد الهادى القصبى بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي  عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار خلال مشاركته  في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الأليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وأكد شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن القاهرة دائما السند والشقيقة الكبرى فى وقت الشدة هذا ما أكدته مصر خلال زيارة الرئيس السيسي إلى باريس وحرصه على تقديم الدعم للدول الأفريقية وخاصة السودان وكذلك دولة فلسطين من خلال إعادة إعمار قطاع غزة مما يؤكد أن مصر حريصة كل الحرص على إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة فى عالمنا العربى وقارتنا الأفريقية من منظور أن مصر فى مصاف الدول الكبرى وهذا نتاج السياسة الخارجية الحكيمة للرئيس السيسي.


وقطاع غزة تعرض لتدمير كامل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، مما تسبب فى أحداث انهيار كامل للبنية التحتية للقطاع وكذلك انهيار عدد من العقارات السكنية المأهولة بالسكان.

َوتسعى مصر لفرض التهدئة بقطاع غزة من خلال التواصل مع كافة الآطراف المعنية داخل وخارج فلسطين، وكذلك على الصعيد الدولي والإقليمي.


في السياق ذاته، أكدت  المؤسسات الدينية في مصر على أن  أهمية  مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.


وأوضحت المؤسسات أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة ، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس الأعلى للصوفية يشيد نجاح قمة باريس القاهرة السند

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