الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

شكري: الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية

جريدة الدستور

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة هامة ووجودية بالنسبة لمصر، ودائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على اطلاع القادة على مستجداتها، وأثار القضية خلال الأحاديث الجانبية مع رؤساء حضروا القمة المصرية الفرنسية.

وأكد شكري خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"  تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإقناع الشركاء الإثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، مشددًا على أن التحركات الدولية تظهر مدى أهمية سد النهضة.
 

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