الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال»: نرحب بالمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي

ثمن المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، دور المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم دعم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال فوزي في تصريح لـ"الدستور"، إن أعضاء جمعية رجال الأعمال ترحب بالمشاركة في المبادرة بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم اشقائنا الفلسطينيين، متوقعًا أن المبادرة ستقوم على إمداد فلسطين بمواد البناء المصرية، وتوجيه شركات المقاولات المصرية بالبناء هناك.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه حتى الآن لم يتم تحديد شروط أو آلية العمل التي ستتم للمبادرة، مؤكدًا أن المبادرة جيدة وعظيمة لقطاع التشييد والبناء في مصر، ودليل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشركات المصرية. 

وأكد فوزي أن القطاع العقاري في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية قامت بالتوسيع العمراني مما أدى إلى تعمير مسطحات كبيرة كانت غير مستغلة، حيث ساهمت تلك النهضة في إعادة احياء وتشغيل الصناعة المحلية وخاصة مصانع مواد البناء، مما نتج عنه توفير عدد كبير من فرص العمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت أيضاً في خلق عدد كبير من فرص العمل، مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن أفضل استثمار هو الاستثمار في القطاع العقاري لأنه آمن جدا، مشيراً إلى أنه لا يوجد فقعة عقارية في ظل زيادة أعداد السكان والطلب على شراء الوحدات العقارية بالسوق المصري، مؤكدًا أن هناك منافسة بين الشركات العقارية وذلك لصالح المستهلك.

الجدير بالذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

فتح الله فوزي جمعية رجال الأعمال المصريين إعادة إعمار غزة قطاع المقاولات الشركات المصرية

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