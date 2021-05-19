تفاصيل الاجتماع الأول لرئيس مصلحة الجمارك مع القيادات

عقد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك اجتماعه الأول مع قيادات العمل الجمركي من رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم مصلحة الجمارك بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، بهدف تحديد أولويات ومتطلبات العمل والأهداف المطلوب تحقيقها خلال التوقيتات المحددة فى ضوء الخطة المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

وفى بداية الاجتماع رحب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحضور وتقدم لهم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ووجه الشكر والتقدير والتحية السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك السابق على الجهود التي قام بها خلال عمله طوال السنوات السابقة، متمنيا التوفيق له في الفترة القادمة.

كما أكد على أهمية طي كافة الصفحات الماضية والتسامح بين الجميع والعمل يدا واحدة بروح الفريق مع التأكيد على أهمية أن يكون الإنجاز جماعيا والعمل بجد واجتهاد لرفع مكانة الجمارك المصرية داخليا وخارجيا والنظر للمستقبل والمصلحة العامة.

وأشار إلى أهمية التركيز على بذل المزيد من الجهد والعرق لتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك وتحقيق الحصيلة المستهدفة، وتفعيل دور المصلحة في إحكام الرقابة وحماية المنافذ الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي بجميع أشكاله وصوره.

وقال إن هذا الاجتماع هو أول الاجتماعات التنفيذية للبدء العملي في تنفيذ التكليفات الصادرة لتحديد أولويات ومتطلبات العمل خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أهمية تحديد الاحتياجات الخاصة بالموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك وحصر العمالة الحالية من الموارد البشرية في ظل إحالة عدد كبير من الخبرات الجمركية للمعاش وعدم وجود صف ثاني بالمصلحة، مشددا على أهمية تطوير وتنمية العناصر البشرية ، وضرورة العمل على التوظيف الجيد للعاملين بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم والتحريك الدوري وتدوير العمالة مع توفير الدورات التدريبية التخصصيه للعاملين بمصلحة الجمارك لتنمية المهارات وتطوير وتحديث الأداء وتأهيل الكوادر وتصعيد الشباب.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية والميكنة بكل بالمواقع الجمركية وجميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل التنفيذي لدراستها ووضع الحلول الجذرية وضرورة الالتزام بوقت زمني يتم الالتزام فيه بتنفيذ الحلول والقرارات.

وأشار الشحات غتورى إلى أنه قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافه المباشر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابي الفوري المباشر مع أية تحديات بالمنافذ الجمركية تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة حول المعوقات التي قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية ومساندة القطاع التصديري في مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.



وأكد رئيس مصلحة الجمارك على أهمية تحديث وتطوير العمل الجمركي، خاصة مع تطبيق منظومة الإجراءات الخاصة بالمشحونات المسبقة ACI والنافذة الواحدة، وسرعة الربط الإلكترونى الداخلى بين المواقع الجمركية المختلفة والربط مع الجهات الخارجية من البنوك والهيئات والجهات الأخرى والمجتمع التجارى، وكذلك الانتهاء أيضا من منظومة الكشف بأشعة X-RAY ونظام الأقفال الإلكترونية والتوسع فى الإفراج بالخط الأخضر وفقا لنظام المشغل الإقتصادي المعتمد وتفعيل العمل بإدارات المخاطر وإدارات الإستخبارات لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

وأشار إلى أهمية توحيد الإجراءات والمعاملات الجمركية الخاصة (الأسعار – المستندات -البنود الجمركية ...... الخ) بجميع المنافذ الجمركية وكذلك توحيد المبادئ وتعميم الآرا ، وأكد على القيادات بضرورة الزيارات الميدانية للمواقع ومتابعة العمل بها لتيسير الإجراءات وإيجاد الحلول القانونية من البداية، موضحا أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارات دورية لمواقع العمل التنفيذية والمتابعة الميدانية المستمرة والتواصل مع العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك لحل أية مشاكل وتذليل المعوقات داخل المنافذ الجمركية.

كما أشار إلى ضرورة الإسراع فى إنهاء مشكلة تكدس المهامل والرواكد واتخاذ القرارات اللازمة لذلك من خلال وحدة متابعة المهمل برئاسة أحمد شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الوحدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية لمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

من ناحية أخرى أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على أهمية العمل على تلبية جميع مطالب العاملين بمصلحة الجمارك، مشيرا إلى أنه يسعى لزيادة بند الحوافز والمكافآت العاملين بمصلحة الجمارك وإنه سيتم الإسراع فى إنهاء حركة الترقيات بشفافية وعدالة مشيرا لأهمية تطبيق معيار النزاهة والكفاءة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك أولوية لحل مشكلة صندوق العلاج لتوفير خدمة طبية متميزة تليق بالعاملين بمصلحة الجمارك ، كما سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلة الجمارك وتطويرها وإنتظام صدورها لنشر المعلومات الجمركية ومنها قانون الجمارك الجديد واللائحة التنفيذية فور صدورها ودليل العمل الجمركى الجديد ، وكذا دراسة ملف المعاش التكميلي ، والعمل على سرعة صرف جميع المستحقات الخاصة بالسادة الزملاء المحالين للمعاش .

وفى نهاية اللقاء دار نقاش موسع حول أهم المشاكل والمعوقات التى تعرض العمل الجمركى بالمواقع والمنافذ المختلفة وتم طرح الرؤى والحلول ووعد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتكرار هذه اللقاءات الدورية.

وفى النهاية أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن مكتبه مفتوح يوميا لمقابلة العاملين بمصلحة الجمارك دائما وتذليل الصعوبات وحل أية مشاكل وتقديم أية اقتراحات.