رفضت الزواج من ثري عربي.. حكاية قتل سائق لابنته خنقا في الحوامدية

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، التفاصيل الكاملة لقتل سائق لإبنته البالغة من العمر 17عاما لرفضها الزواج من ثري عربي الجنسية بمدينة الحوامدية بالجيزة حيث تبين أن المتهم يتعاطى المخدرات وعليه تراكمات من الديون ووعده ثري عربي بسداد ديونه في حال زواجه لإبنته.

كما تبين من التحريات أن المجني عليها تدعى "آية. س"، 17 عامًا ولديها شقيق يكبرها، واستمعت النيابة لأقواله فأكد أن الفتاة رفضت الزواج من شخص ثري لأنه يكبرها بأكثر من ٢٠ عامًا، وأن الأب "المتهم" أجبرها على الزواج من هذا الشخص الثري طمعا في أمواله لسداد ديونه وشراء احتياجاته.

وفي يوم الواقعة استغل الأب عدم وجود زوجته ونجله الكبير، بسبب تركهم المنزل والاقامة برفقة أحد أقاربهم، فقام بالتعدي على إبنته بعدما رفضت الفتاة الزواج من الخليجي فأقدم والدها على ضربها لكي ترضخ لطلبه لكن أصرت على عدم الزواج فخنقها بإيشارب حتى فارقت الحياة، وبمناقشة المتهم في بداية التحقيقات معه لمعرفة الدافع وراء ارتكاب جريمته قرر قتله لابنته لسوء سمعتها.

وجاءت أقوال الجيران لتؤكد كذب روايته بأن ابنته آية سيد، حسنة السمعة وقالوا أنه أرغمها على الزواج من رجل يحمل إحدى الجنسيات العربية، لكنها رفضت ذلك.

أضافوا في أقوالهم أن المتهم قبل الجريمة بعدة أيام تعدى على نجله بالضرب وأحدث إصابته بجرح غائر -30 غرزة-وإكتشفوا اليوم قتله لابنته.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بقيام سائق ميكروباص أربعيني العمر، بقتل ابنته، داخل شقتهم بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، ومناقشة المتهم قرر قتله لابنته عمرها 17 سنة، لسوء سمعتها.

تم القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.