«المانسترلي» عن دعم غزة بـ500 مليون دولار: مصر تثبت أنها درع العرب

قال المهندس إبراهيم المناسترلي الخبير الاقتصادي والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إنه كل يوم تثبت ‏مصر العظيمة أنها الدرع والسند لأمتها العربية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية، تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وما شهده القطاع من تدمير مبانيه، وإهلاك لبنيته الأساسية.

وأضاف "المانسترلي" لـ"الدستور"، أن مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لهو دليل عملي يثبت للعالم صدق رسالة السلام التي دائماً ما تنادي بها مصر، في البعد عن القتل وتدمير الشعوب، وإحياء لمبادئ التعاون والتكافل والمساندة لكافة دول الأمة العربية.

وأشار إلى أن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات، سوف يؤيدون بكل حب وقوة تلك المبادرة، لإزالة آثار الدمار الذي لحق بأشقائهم في غزة، في إطار متكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أقصي النتائج، وفي أسرع الجداول الزمنية الممكنة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

أضافت المبادرة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها ‏تؤكد على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة لتعزيز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وتؤكد أن أعمار المنطقة مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.