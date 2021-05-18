الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المانسترلي» عن دعم غزة بـ500 مليون دولار: مصر تثبت أنها درع العرب

المانسترلي
المانسترلي

 قال المهندس إبراهيم المناسترلي الخبير الاقتصادي والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إنه كل يوم تثبت ‏مصر العظيمة أنها الدرع والسند لأمتها العربية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية، تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وما شهده القطاع من تدمير مبانيه، وإهلاك لبنيته الأساسية. 

وأضاف "المانسترلي" لـ"الدستور"، أن مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لهو دليل عملي يثبت للعالم صدق رسالة السلام التي دائماً ما تنادي بها مصر، في البعد عن القتل وتدمير الشعوب، وإحياء لمبادئ التعاون والتكافل والمساندة لكافة دول الأمة العربية.

وأشار إلى أن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات، سوف يؤيدون بكل حب وقوة تلك المبادرة، لإزالة آثار الدمار الذي لحق بأشقائهم في غزة، في إطار متكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أقصي النتائج، وفي أسرع الجداول الزمنية الممكنة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

أضافت المبادرة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها ‏تؤكد على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة لتعزيز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وتؤكد أن أعمار المنطقة مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

القضية الفلسطينية مبادرة الرئيس القطاع الخاص الخبير الاقتصادي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطيني شركات المقاولات ٥٠٠ مليون دولار 500 مليون دولار تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار

الأكثر قراءة

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ضحية التحرش لـ«الدستور»: «مش هسيب حقي والنيابة طمنتني بالتحفظ على شاب العادة السرية»

رسمياً.. «كاف» يرد على شكوى الزمالك ضد الترجي والمولودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)