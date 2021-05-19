موسم الجوزائيين.. إليك روشتة التعامل معهم وأشهر صفاتهم

يحملون صفات متناقضة طوال الوقت، فتجدهم تارة شخصيات مرحة واجتماعية وتارة أخرى شخصيات انطوائية وتحب التعامل بجدية شديدة، فعندما تصادق شخص جوزائي البرج عليك أن تعلم أنك مصادق لأكثر من شخصية في آن واحد تتقلب في ردود أفعالها كما أنك لا تتوقع ردود الأفعال بالإضافة لعدم الملل منه لكونه متجدد طوال الوقت إنهم الجوازئيون.

بالطبع السطور السابقة لم تمر مرور الكرام على العديد منا حيث لا ننكر أن الجوازئيين سمعتهم سيئة بين الأبراج ، فمبجرد أن يطرأ على مسمعك كلمة «ده جوزاء» تستعد في نفسك لتقلبات المزاج والرأي المتغير طوال الوقت، والعصبية المفرطة، ولكنك ليس من المفترض أن تحكم على أصحاب برج الجوزاء بهذه الصورة السلبية بل لديهم العديد من المميزات وبمجرد فهم العيوب تستطيع بسهولة التعامل مع أصحاب هذا البرج المتفرد.

وبالتزامن مع موسم الجوازئيين الذي يبدأ من يوم 21 مايو المقبل وحتى 21 يونيو إليك في السطور التالية كبسولة لمميزات وعيوب البرج ووصفة إرشادية للتعامل.

أولًا: مميزات الجوازئيين

قادرون على التكييف مع الظروف المختلفة

حينما تصادق أو تقيم علاقة عاطفية مع شخصية برج الجوزاء فأنت اخترت الشخصية التى تتكيف مع كافة الظروف فهي شخصية مرنة، ليس لديها عقد من تغيير المناخ الخاص بالعلاقة على سبيل المثال، قادرون على التكييف والاستمتاع بالوقت لإيمانهم بأن الوقت الذي يمضي لا نستطيع تعويضه مرة أخرى.

راغب في استكشاف الجميع حوله

يلقى الفضول مساحة جيدة في شخصية الجوزاء، وفضوله يقوده للبحث عن الجديد في كل وقت، والبحث عن النجاح في أي صفقة يقدم عليها، كما أنه يسعى لتحقيق ذاته ويحب مشاركة آرائه مع الآخرين ويسعى لتكوين صداقات من أعمار مختلفة ايضًا، كما يعطي نصائحه فيما يخص الأمور الاجتماعية على وجه الخصوص.

شخصية مثيرة

عندما نطلق على شخصيات برج الجوزاء بأنهم "شخصية مثيرة" ليس كما فهمت من أول وهلة بل أنهم شخصية مثيرة في التعامل لعدم توقع ما يدور في أذهانهم بالطبع هذه العلاقة تكون مليئة بالمفاجآت والعجائب والطرائف.

ثانيًا :عيوب الجوازئيون

لا توجد شخصية بلا عيوب ولكن عيوب شخصية الجوزاء يجدها البعض غريبة وغير مفهومة بسبب عدم إعطاء نفسه فرصة ليفهم كيفية التعامل وقتها وإليك سرد لهذه العيوب

التردد في المقدمة

منذ بداية الحديث حول شخصية برج الجوزاء نرى أنه شخصية متقلبة في اتخاذ القرار أي مترددة وذلك يعود لتحليلهم للأمور من كافة الزوايا وفي بعض الأحيان يتسبب التردد هذا لخسارتهم لبعض الأشياء، بسبب تأخيرهم في حسم العديد من القضايا التى تخص حياتهم.

عدم الجدية

لا تستغرب في أن تجد صاحب شخصية الجوزاء يأتي في يوم ويتحدث إليك بكلمات من قبيل "لا مش عايزة اشتغل النهارده، إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده، وغيرها" هذه الكلمات نابعة من الجزء غير المسئول في شخصيته فلديه جزء يظهر في بعض الأوقات يجعله يتخلى عن المسؤلية لرغبته في التفكير لوقت طويل وخاصة في الأمور التى تخص العمل.

سيطرة القلق والتوتر

بالطبع تحدثنا عن التردد وعدم الجدية يصاحبها شخصية قلقة ومتوترة طوال الوقت مما يؤثر ذلك على قراراتها طوال فترة حياتها بالسلب، لذا من الممكن اتباع بعض الأمور العلاجية إذا كان التوتر والقلق مزمنًا لدى شخصية الجوزاء.

ثالثًا: الجوزاء والجنس

تنعكس طبيعة شخصية الجوزاء على العلاقة الحميمة أيضًا فهو يتسم بتعدد العلاقات وعدم الاستقرار في الحب، كما يعانون من الاضطرابات الأسرية أيضًا.

وبعدما تعرفنا على هذه الشخصية بعيوبها ومميزاتها في هذه السطور نوضح كيفية التعامل معها لكي نكسب الجوازء.

التنوع في اختيار المواضيع

صاحب برج الجوزاء ملول فلا تحاول التحدث في موضوعات قريبة من بعضها البعض أو التحدث طوال الوقت في نفس الشيء بل لابد من التنوع في اختيار الموضوعات عند الحديث لكي يتم جذب انتباهه لك طوال وقت الحديث.

التأقلم مع التغييرات

كما ذكرنا الجوزاء شخصية متقلبة بشكل سريع لذا لابد على الشخص أمامه أن يكون على دراية بهذا الأمر، والتحلي ببرود الأعصاب معه.

الهدايا والتقدير

يعشق أصحاب برج الجوزاء الهدايا خاصة التى تتلائم مع شخصيتهم فهم يعشقون الموضة واللبس والماكياج والاكسسوارات بالنسبة للمرأة، وللرجل الساعات الملابس وكذلك العطور، وعليك تقديرهم في حالة التعبير عن آرائهم ولا تقلل من شأنها على الإطلاق لكسب الحب والود منهم.