برلمانية: مبادرة إعمار غزة تعبر عن موقفنا الثابت نحو فلسطين

‏رحبت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار قطاع غزة وتخصيص 500 مليون دولار ضمن عملية إعادة الإعمار نتيجة للأحداث الأخيرة، مؤكدة أن أن كل مصري يفتخر ويعتز بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، حيث تعتبرها القيادة السياسية من القضايا ذات الأولوية.

وأوضحت باخوم، أن مصر عبر التاريخ لها دور محوري في دعم القضية الفلسطينية لا يمكن لأحد أن يزايد عليه، فمصر هي من تبنت أول قرار عربي يؤيد استقلال فلسطين عام 1945، واستضافت أول مؤتمر عربي في 1946 لجعل القدس قضية العرب، مشيرة إلى أن الموقف المصري ثابت عبر كل المحافل الدولية من أجل دعم استقلال فلسطين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي كان أول من طالبت الجميع بوقف العنف والجلوس إلى التفاوض، مؤكدة أن مصر العظيمة دائما ما تقف وتساند أشقاؤها في الأزمات والمحن عبر التاريخ.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب، ومصر تدعم القضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولية.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بالتنسيق مع "الأشقاء الفلسطينيين" بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وقررت مصر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.