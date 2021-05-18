الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«فتوح» يشيد بقرار إعادة إعمار غزة: «مصر دولة أفعال وليست شعارات»

عمرو فتوح
عمرو فتوح

أشاد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا القرار حاسم ومهم جدًا وله أبعاد سياسية وقومية واقتصادية، مؤكدًا أن القرار ينم أن مصر دولة أفعال وليست شعارات، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال ككل داعم لأي قرار تأخذه الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل المصانع والشركات مستعدة للمشاركة والمساعدة.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن المستثمرين ورجال الأعمال سيقدمون خبراتهم ومجهوداتهم على قدر المستطاع لأنها تعد قضية قومية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر فتحت معبر رفح لتلقي المصابين الفلسطيني العلاج في مصر، كما تم نقل عدد من المعدات و سيارات الإسعاف بالإضافة إلى تطوع الأطباء المصريين لمعالجة مصابي فلسطين.

وأشار إلى أن مصر مستعدة لإعمار غزة والعمل على إنشاء وتطوير بنية تحتية ومشروعات قومية مثل المشروعات المصرية.

وقدم عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الكبيرة في الشركات والمصانع المصرية، لقدرتهم على بناء مصر والعمل على إعادة بناء فلسطين و ليبيا و العراق، فهذه تعد ثقة كبيرة جدًا من الرئيس تجاه رجال الاعمال المصريين، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال على قدر هذه المسؤولية الكبيرة.

الجدير بالذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

مصر جمعية رجال الأعمال المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة اعمار قطاع غزة جمعية مستثمري بدر

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