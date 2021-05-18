الكويت تستدعي ممثل لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

استنكرت وزارة خارجية الكويت تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، المسيئة لدول مجلس التعاون.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى، مساء اليوم، القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هاشم، حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت تلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية.

البحرين تستدعي سفير لبنان

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعربت عن استنكارها الشديد ما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها الوزير شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

وردًا على تلك التصريحات المسيئة، استدعت وزارة الخارجية البحرينية سفير لبنان لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض المملكة واستنكارها التصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

الإمارات تستدعي سفير لبنان

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد استنكرت، اليوم، التصريحات الشائنة والعنصرية التي أساء بها شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني، إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت الوزارة السفير اللبنانى لدى دولة الإمارات، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون.

الرئاسة اللبنانية تؤكد حرصها على العلاقات مع الخليج

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية حرصها على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان وجميع الدول الصديقة، لا سيما دول الخليج والمملكة العربية السعودية، ورفض أي إساءة تطال هذه الدول.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ردود الأفعال التي أثارتها تصريحات أدلى بها وزير الخارجية شربل وهبه إلى شبكة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، مشيرة (رئاسة الجمهورية) إلى أن بعض ردود الأفعال استهدفت الإساءة إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج في إطار حملة ممنهجة.

وقالت الرئاسة اللبنانية: "كانت هناك ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية، إضافة إلى الحملة الإعلامية الممنهجة التي رافقتها، على الرغم من التوضيح الذي صدر عن الوزير شربل وهبة بأنه لم يمس دول الخليج في معرض كلامه".