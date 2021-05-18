الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر 3 أعمال لـ مجدى صبحى فى السينما والتليفزيون.. هل تتذكرها؟

مجدي صبحي
مجدي صبحي

شارك الفنان مجدي صبحي مؤخرًا ومنذ حوالي العامين في مسرحية "سيرة الحب" والتي عرضت على مسرح البالون بالعجوزة وقدم خلالها شخصية الفنان الكبير محمد عبدالوهاب، عقب عودته للمسرح بعد غياب دام لـ 19 عامًا بعد تقديمه لمسرحية "سكة السلامة" مع شقيقه الفنان الكبير محمد صبحي.

مشاركات صبحي على مستوى التمثيل لم تكن كبيرة وأعمالها كانت في الأغلب لم ترتق للأدوار الثانية، بل كانت أدوار ثانوية، حتى إن آخر أعماله التليفزيونية كانت من بوابة مسلسل "لحظات حرجة" بجزئه الثالث، والذي ظهر فيه بدور ثانوي أيضًا وكان في عام 2012.

وعلى مستوى ظهوره السينمائي الأخير فيرجع لعام 2008 أي قبل 13 عامًا عندما شارك الفنانة عبلة كامل فيلمها "بلطية العايمة" وقدم خلالها دور ضابط القسم، وبعدها لم يظهر في أي عمل سينمائي.

وكان صبحي قد أعلن اعتزاله عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلًا: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالًا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)" .

وتابع خطابه لمن يتابعه قائلًا: "أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عامًا فنًا محترمًا".

واختتم أنه أبلغ صديقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن ولا رجعة نهائيا، مضيفا: "سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها صبحي اعتزاله الفن، حيث هذه هي المرة الثانية،الثانية،  فقد أعلن ذلك منذ ثلاث سنوات وقال وقتها في بيان صحفي اليوم، "اعتزلت الفن نهائيًا ولا رجعة في ذلك، أشكر كل من قدمني للفن على مدار 38 عامًا، أشكر كل زملائي الفنانين المحترمين الذين عرفتهم خلال مشواري الفني والذين تعاملت معهم، أشكر كل من دعموني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى، أشكر الفن المحترم والهادف الذي قدمته، في زمن قل فيه الفن المحترم، أشكركم جميعًا يا من أحببتكم".

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