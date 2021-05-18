الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحف المصري يختار تمثال عنخ رع الثاني ليكون قطعة مايو

عنخ رع الثاني
عنخ رع الثاني

اختار المتحف المصري بالتحرير تمثال للطبيب عنخ رع الثاني رئيس الأطباء في القصر الملكي، خلال أواخر عصر الأسرة الخامسة ليكون قطعة الشهر.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمتاحف الموافق ١٨ مايو من كل عام، ويلقي هذا العام الضوء على تعافي المتاحف الأثرية من تداعيات فيروس كورونا، وإعادة تخيل مستقبل العمل من جديد خلال تلك الأزمة.

وقالت الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن هذا التمثال يُعد أحد القطع الأثرية التي تبرز أهمية الأطباء في مصر القديمة، وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، وتم العثور عليه في الجيزة عام ١٩٢٨.

وأشارت إلى أن المصريين القدماء توصلوا إلى طرق طبية متطورة، جمعت بين العلاجات العشبية والجراحة، حيث عثر علماء الآثار على عددا من الوثائق المكتوبة التي تصف الممارسة الطبية المصرية القديمة، بما في ذلك بردية إيبرس؛ فهي تذكر تفاصيل الأمراض المتعلقة بالقلب وكيفية علاجها.

كما مارس المصريون مختلف التخصصات الطبية فكان هناك طب الأسنان والعيون، والأمراض الباطنة، كما اهتم قدماء المصريين بعلم التشريح وآليات عمل جسد الإنسان وطرق الحفاظ عليه لإتمام عملية التحنيط.

وزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير اليوم العالمي للمتاحف يونسكو آثار مصرية

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