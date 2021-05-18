الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«كارتيرون» يحدد بديل ساسي ويطالب إدارة الزمالك بالتعاقد معه

جريدة الدستور

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة النادي سرعة التعاقد مع لاعب بديل لفرجاني ساسي نجم وسط الفريق، الذى ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وأصبح ملف التجديد لفرجاني ساسي، في غاية الصعوبة بعدما اشترط اللاعب الحصول على كل المستحقات المتأخرة، التي تبلغ 600 ألف دولار قبل التفاوض في تجديد عقده، كما اشترط الحصول على مقدم عقد كبير في الموسم الجديد قبل توقيع عقود التجديد، وطلب اللاعب تقاضي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا، في الوقت الذي حددت إدارة الزمالك مليون و600 ألف يورو بدلاً من مليون و400 ألف يورو.


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