«كارتيرون» يحدد بديل ساسي ويطالب إدارة الزمالك بالتعاقد معه
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة النادي سرعة التعاقد مع لاعب بديل لفرجاني ساسي نجم وسط الفريق، الذى ينتهي تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.
وأصبح ملف التجديد لفرجاني ساسي، في غاية الصعوبة بعدما اشترط اللاعب الحصول على كل المستحقات المتأخرة، التي تبلغ 600 ألف دولار قبل التفاوض في تجديد عقده، كما اشترط الحصول على مقدم عقد كبير في الموسم الجديد قبل توقيع عقود التجديد، وطلب اللاعب تقاضي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا، في الوقت الذي حددت إدارة الزمالك مليون و600 ألف يورو بدلاً من مليون و400 ألف يورو.