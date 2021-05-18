«الأعلى للتصوف» بفلسطين يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد تبرع إعمار غزة

وجهت الطرق الصوفية ومجلسها الأعلي بفلسطين، الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد إعلانه عن مبادرة لإعمار قطاع غزة بعد تخريبها من قبل الإحتلال الإسرائيلي وذلك بميزانية تقدر بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار .

أشاد الدكتور عبد الكريم نجم، رئيس المجلس الأعلى للتصوف بفلسطين، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد المجلس الأعلى للتصوف بفلسطين، أن هذه المبادرة تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في القضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضايا التي تهم عالمنا العربي والإسلامي، كما أن ذلك ترجمة حقيقية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب المجلس الدول العربية والإسلامية تقديم الدعم والمساندة للأشقاء بدولة فلسطين لمواجهة العدوان الغاشم الذي تتعرض له البلاد من قبل الكيان الصهيوني المحتل الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات وكذلك تخريب البنية التحتية لقطاع غزة والعديد من المدن الفلسطينية الآخري التي يهدف الاحتلال لتدميرها تماما.