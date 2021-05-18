المبادرة المصرية خير دليل
«أقباط من أجل الوطن»: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية
أشاد الباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، بالمبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إعادة إعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار وتكليف عدد من الشركات المصرية بالاشتراك في أعادة الإعمار.
أضاف كمال، في بيان الثلاثاء: تلك المبادرة تؤكد أن الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي تقف بكل قوة مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع توفير سبل الحياة الكريمة لكل الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو دور تاريخي تقوم بة مصر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية حتى الآن، واليوم هذا الدور منحني جديد علي عدد من المحاور منها الدبلوماسية ومنها المساهمة الفعلية في اعادة بناء البنية التحتية وهو دور سوف يكتب بالتاريخ بأحرف من نور من خلال تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".
وتابع رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن: "كل الدعم لأشقائنا الفلسطينيين في حماية أراضيهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة".
وأشاد رؤساء الكنائس المصرية، من بينهم البابا تواضروس الثاني ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لأجل إعادة إعمار غزة عقب ما وقع بها من أحداث من جانب الإحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.