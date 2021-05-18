«أقباط من أجل الوطن»: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

المبادرة المصرية خير دليل

أشاد الباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، بالمبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إعادة إعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار وتكليف عدد من الشركات المصرية بالاشتراك في أعادة الإعمار.

أضاف كمال، في بيان الثلاثاء: تلك المبادرة تؤكد أن الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي تقف بكل قوة مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع توفير سبل الحياة الكريمة لكل الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو دور تاريخي تقوم بة مصر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية حتى الآن، واليوم هذا الدور منحني جديد علي عدد من المحاور منها الدبلوماسية ومنها المساهمة الفعلية في اعادة بناء البنية التحتية وهو دور سوف يكتب بالتاريخ بأحرف من نور من خلال تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".

وتابع رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن: "كل الدعم لأشقائنا الفلسطينيين في حماية أراضيهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة".

وأشاد رؤساء الكنائس المصرية، من بينهم البابا تواضروس الثاني ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لأجل إعادة إعمار غزة عقب ما وقع بها من أحداث من جانب الإحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.