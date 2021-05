غضب بعد عرض فيديو ترويجي لسلسلة تليفزيونية للأمير هاري

أكدت مصادر قريبة من عائلة ساسكس البريطانية الملكية، أن انتقادات الأمير هاري الوحشية لتربيته مع والده تعكس تفاصيل نشرها الأمير تشارلز ضمن سيرة ذاتية عن طفولته التعيسة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطاينة اليوم، إن دوق ساسكس الأمير هاري (36 عامًا) واجه رد فعل عنيفًا من مساعديه الملكيين أمس الاثنين بعد أن قالوا إنه أظهر "نقصًا مؤسفًا في التعاطف" مع عائلته من خلال التلميح إلى أن الأمير تشارلز والملكة قد خذلته عندما كان طفلاً.

ولم يتردد دوق ساسكس الأمير هاري في انتقاد الطريقة التي نشأ بها والده الأمير تشارلز، وتحدث عما أسماه "الألم والمعاناة" في العائلة الملكية البريطانية وذلك خلال المقابلة التي أجراها معه الممثل الأمريكي داكس شيبارد وكان هاري يروج فيها لبرنامجه الجديد حول الصحة العقلية، مع أوبرا وينفري .

وانتقد الأمير هاري منذ أيام طريقة تربية الأمير تشارلز له، مؤكدا أنه يريد كسر هذه الحلقة عن أطفاله، مشبها الحياة في العائلة المالكة البريطانية بمزيج بين الوجود في فيلم "ترومان شو" والعيش في حديقة حيوانات.

وقال كبار مساعدي القصر الملكي إن هناك إحساسًا متزايدًا بـ "الحيرة والخيانة" ، بل وطالبوا دوق ودوقة ساسكس بالتخلي عن ألقابهما عقب هجوم الأمير هاري "المخزي" الأخير على العائلة المالكة، وذلك حسب "ديلي ميل".

وأكد كبار مساعدي القصر الملكي أن الأمير هاري أظهر "افتقارًا مؤسفًا للتعاطف" و "ألقى بالآخرين أمام القطار".

لكن المصادر المقربة من الأمير هاري أكدت أن الأمير تشارلز كان قد عاش لحظة إخباره بكل شيء في عام 1994 عندما فوض جوناثان ديمبلبي لكتابة سيرة أمير ويلز الذاتية بعد مقابلات شخصية مكثفة مع الأمير، أظهر فيها طفولته غير السعيدة وفشل زواجه من الأميرة ديانا وذلك حسب الصحيفة.

وأوضحت "ديلي ميل"، أن المقارنة بين هاري ووالده تشارلز تأتي كمقطع دعائي جديد لسلسلة الصحة العقلية الجديدة على تليفزيون"أبل" (Apple TV + ) بين دوق ساسكس وأوبرا وينفري ، حيث ظهر مقطع فيديو للأمير الشاب إلى جانب والده الأمير تشارلز في جنازة والدته الأميرة ديانا قبل 24 عامًا عام 1997 حينما كان عمره 13 عاما.

وقال هاري خلال مقطع ترويجي للفيلم " The Me You Can't See " مع أوبرا وينفري إن اتخاذ قراره لتلقي المساعدة والعلاج ليس علامة ضعف بل هو في عالم اليوم علامة على القوة أكثر من أي وقت مضى.

ويتضمن الفيلم عن الصحة العقلية الذي يشارك فيه هاري مقابلات مع المغنية ليدي جاجا والممثلة جلين كلوز وأوبرا وينفري نفسها بالإضافة إلى فيلم عن لاجئ سوري اسمه فوزي، وصف بأنه بطل في البرنامج.

الأمير هاري يستمر في الهجوم على العائلة الملكية

ومن المرجح حسب "ديلي ميل" أن يُنظر إلى العرض الترويجي الذي مدته دقيقتان ، والذي تم إصداره على الانترنت على أنه هجوم شائك آخر على العائلة المالكة ويثير ألمًا جديدًا لتشارلز ، بعد فترة وجيزة من إعلان الأمير هاري أنه استقال من العمل كقائد ملكي في الخطوط الأمامية لكسر حلقة "المعاناة الجينية".

كما تم إجراء مقابلات مع نجمي كرة السلة في الدوري الاميركي للمحترفين ديمار ديروزان ولانغستون جالواي مع المتحدث زاك ويليامز، والملاكم الأولمبي فيرجينيا "جيني" فوكس والطاهي الشهير رشاد أرمستيد ، الذي يبكي أيضًا وهو يصف مشاكله العقلية.

ويأتي إطلاق الفيلم وسط رد فعل عنيف في الولايات المتحدة بعد أيام من انتقاد هاري للعائلة المالكة وبدا أنه يشير إلى أن والده والملكة فشلا كوالدين.

وقالت كاتي نيكول الخبيرة في العائلة الملكية إن تعليقات هاري الأخيرة تركت البريطانيين في "قدر كبير من الصدمة" ما جعلهم محبطين عند سماع الأمير هاري ينتقد بشكل غير مباشر العائلة المالكة، مشيرة إلى أن الكثير من الناس يعتقدون أن الأمير هاري تخطى ما هو مسموح في الحديث شخصيًا عن والده ، وعلاقته بوالده ، فيما فسره معظم الناس على أنه طريقة هجومية تمامًا.