البحرين تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبة.

واستنكرت الخارجية البحرينية تصريحات وزير الخارجية اللبناني وما تضمنته من إساءات للسعودية ودول مجلس التعاون.

وفى وقت سابق من اليوم، استنكرت وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التصريحات الشائنة والعنصرية التي أساء بها شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني، إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت الوزارة السفير اللبنانى لدى دولة الإمارات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون.