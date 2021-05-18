الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يكلف رؤساء المدن والمراكز بتحسين خدمات المواطنين

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة نشأت معبد بتكثيف الجهود في ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 115 طن من القمامة والمخلفات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ الحاويات ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والجمع من منازل قرى المركز، فضلاً عن متابعة تهذيب وقص الحشائش بالجزيرة الوسطى بمدخل المدينة، وتمهيد طريق العواونة / البديني.

وقامت الوحدة المحلية بالإزالة لحالة تعد بزمام قرية منشأة طاهر، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. في حين قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة وتركيب 50 كشافا بمناطق متفرقة من المدينة.

من ناحية أخرى، تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم للتأكيد على الإجراءات الاحترازية كما تم رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم غلق المحال التجارية الوحدة المحلية

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