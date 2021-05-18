شيخ الأزهر يشيد بمبادرة الرئيس لإعمار فلسطين

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينيين الأبرياء وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب في ظل تواطئ عالمي مخزٍ.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد الأزهر أن هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن سالقضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا الظروف العصيبة هو منواجب شرعي وإنساني، سائلا المولى عز وجل أن يرزق فلسطين الأمن والأمان، وأن ينعم على هذا البلد الشقيق وهذا الشعب المظلوم بالسكينة والاستقرار.