إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين عائلتين في بني سويف

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح، إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية الحرجة، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بني سويف لضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بإندلاع مشاجرة بقرية الحرجة التابعة لدائرة مركز ناصر بين عائلتين بقرية الحرجة بالشوم والعصي، ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، وتوجيه مباحث مركز شرطة ناصر والقوات النظامية إلى القرية لضبط اطراف المشاجرة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بقيادة الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إلى قرية الحرجة لفض المشاجرة وضبط اطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها.

وتبين أن المصابين هم: سلامة على طنطاوي، 40 سنة، فلاح، مقيم قرية الحرجة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومجدى علي محمد طنطاوي، 22 سنة، فلاح، مصاب جرح بالرأس حوالى 5 سم وجروح بالظهر، ونادي محمد عوض، 50 سنة، فلاح، مقيم قرية الحرجة، مصاب جرح قطعى بالرأس حوالى 7 سم، وأمير سلامه علي، 17 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس نحو 10 سم واشتباه ما بعد الارتجاج وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.