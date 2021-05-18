الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشركة المالكة لـ«إيفرجيفن» تستأنف على قرار التحفظ عليها

السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس

تقدمت الشركة المالكة للسفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، باستئناف، على  قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وقدمت الشركة المالكة للسفينة، طلب الاستئناف، اليوم، على حكم المحكمة الصادر يوم 4 مايو الجاري على حفظ  رفض التظلم على قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلباً بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ما عليها من مديونيات.

واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة الذي طالب بالاطلاع على أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.

وكانت المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف امام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.

وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.

وكان "الدستور" قد انفرد: التحفظ على السفينة البنمية "إيفرجيفن" بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام، واستندت هيئة قناة السويس في طلبها المقدم للمحكمة الاقتصادية، إلى المادة 60 من قانون التجارة البحرية، والتي تنص على أن "الحجز التحفظي" يوقع للمطالبة بسداد دين بحري نشأ عن حادث سفينة أو انتشال للحطام أو بضائع أو لرسوم موانئ أو تلوث بمجري ملاحي أو أي حوادث بحرية مشابهة، كما استندت إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز "الحجز التحفظي" من المحكمة المختصة، ومنع السفينة من التحرك.

فيما أكدت قناة السويس أن التحقيقات مستمرة بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تحتفي أيضا بإثبات قدراتها على التعامل مع مختلف التحديات والصعاب، وأثبتت للمشككين أهميتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، مشدداً على أن قناة السويس تجاوزت محنة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفين" بنجاح منقطع النظير لاقى تقدير واحترام العالم أجمع بفضل رجال وأبطال الهيئة، لاسيما رجال إدارة الكراكات البواسل الذين بذلوا جهوداً غير عادية، وواصلوا العمل نهاراً وليلاً على مدار الساعة، وتكللت هذه الجهود بإعادة تعويم السفينة في وقت وجيز.

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