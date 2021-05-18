درويش: التقديرات الأولية لإعادة إعمار غزة تتكلف 20 مليار دولار

أكد المهندس درويش حسنين النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، إن مبادرة الرئيس لتقديم مصر مساعدة لإعادة الإعمار في غزة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بمثابة مبادرة كريمة من الرئيس تعبر عن الاهتمام الدائم بالفلسطينيين واستمرارا لدور مصر الداعم والمستمر تجاه القضية الفلسطينية، ووجه الرئيس لشركات المقاولات المصرية للاستعداد لبدء المشاركة في إعادة الإعمار والتي تحمل قائمة دول حروب والتدمير وبما يحمله هذا التوجيه بسرعة الاستعداد ات وبدء أعاده البناء والتعمير.

20 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

وقال « درويش حسنين » في تصريح لـ«الدستور» إن توجيهات الرئيس تحمل العديد من الرسائل بمعاني ويحمل هذا التوجيه من بمعاني قوميه تحمل دعم ومسانده للشعب الفلسطيني، وأيضا إنسانيه تحمل التعاطف والمساندة لإخواننا الفلسطينيون، كما يدعو لأهمية دعم لمساعدات أخرى عربية أو دولية لإعادة أعمار فلسطين أسوة بالمبادرة المصرية، موضحا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة إعادة الأعمار في غزة تحتاج 20 مليار دولار.

ودعا لنائب الأول اتحاد المقاولون العرب، الدولة العربية أن تحذو حذو مصر والمجتمع الدولي بهيئاته المختلفة بتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة جبناً إلى جنب من قوافل طيبة وغذائية للشعب الفلسطيني، فضلا عن أهمية مشاركة المقاول المصري والعربي في إعادة الأعمار أهم الملفات الدولة.

وجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.