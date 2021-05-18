الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عضو بالنواب يشكر الرئيس على مبادرة إعمار غزة

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

توجه الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لاتخاذ قرارات بتقديم دعم ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد  الهجوم الغاشم على الفلسطينين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس الشرقية.

وثمن جهود الدولة المبذولة وتقديمها دعم مالى وطبى للاشقاء الفلسطينين، مشيرا إلى إن دور مصر يدعو للفخر فلم يقتصر فقط على الدعم المالى، بل تم تقديم دعم طبى وفتح معبر رفح لعلاج المصابين الفلسطينين بمستشفيات شمال سيناء، وإرسال أدوية ومستلزمات طبية لتوفير احتياجات المستشفيات داخل قطاع غزة.


وأكد أن مصر كانت ولازالت من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف المصري المشرف دائما في الأزمات التى يتعرض لها الأشقاء الفلسطينين وتضامن الشعب المصري مع الفلسطيني في قضيتهم العادلة.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السسيي مساعدات فلسطين قطاع غزة

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