من «حادى بادى» لـ«سيرة الحب».. نرصد مسيرة مجدى صبحى الفنية بعد إعلان اعتزاله

أعلن الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله الفن نهائيا، بعد 40 عاما قضاها في المجال قدم خلالها أعمالا فنية محترمة على حد وصفه.

وكتب صبحي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قائلاً: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)" .

وتابع خطابه لمن يتابعه قائلًا: "أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عامًا فنًا محترمًا".

واختتم أنه أبلغ صديقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن ولا رجعة نهائيا، مضيفا: "سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

وانطلق صبحي في عالم التمثيل بالعديد من الأدوار الثانوية والتي كانت بدايتها في فترة الثمانينيات بتقديمه لفيلم "حادي بادي" مع سمير غانم وبعدها قدم 10 أعمال سينمائية في نفس الفترة ما بين أدوار الشر والصديق المقرب للفنان.

وفي فترة التسعينيات استمر على هذا النهج، حيث قدم 6 أعمال سينمائية إلى جانب مشاركته في فيلم "ناصر 56" مع الفنان القدير أحمد ذكي.

انطلاقة مجدي صبحي الحقيقية كانت برفقة شقيقه الفنان الكبير محمد صبحي الذي كان البداية لظهوره أمام الملايين بمشاركته في أغلب نسخ مسلسله الشهير "يوميات ونيس" بشخصية حسام، وبعدها أكمل مسيرته مع صبحي بالاشتراك في أكثر من عمل مسرحي ناجح بفضل جماهيرية نجم مسرحية "سكة السلامة" و"ماما أمريكا" وغيرهما.

ويعد عام 2012 آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها صبحي من خلال مسلسل "لحظات حرجة 3" لمحمود عبدالمغني وقدم فيها دور نبيل وهو زوج مريضة، وأخيرًا شارك في مسرحية "سيرة حب" التي عرضت في 2019، ليكون إجمالي أعماله الفنية ما يعادل الـ 60 عملاً فنيًا.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها صبحي اعتزاله الفن، لكنه قد أعلن ذلك منذ ثلاث سنوات وقال وقتها في بيان صحفي "اعتزلت الفن نهائيًا ولا رجعة في ذلك، أشكر كل من قدمني للفن على مدار 38 عامًا، أشكر كل زملائي الفنانين المحترمين الذين عرفتهم خلال مشواري الفني والذين تعاملت معهم، أشكر كل من دعموني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى، أشكر الفن المحترم والهادف الذي قدمته، في زمن قل فيه الفن المحترم، أشكركم جميعًا يا من أحببتكم".