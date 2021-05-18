الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. إيمان العمرى تناقش «القلب ينتصر دائمًا» بالنيل الثقافية

إيمان العمري
إيمان العمري

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتبة إيمان العمري مدير تحرير مجلة حواء حول روايتها "القلب ينتصر دائمًا"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الخامسة والثلث مساء الأربعاء المقبل 19 مايو 2021 على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

"القلب ينتصر دائما" رواية رومانسية جديدة للكاتبة إيمان العمرى تخفى بين سطورها ملحمة مقاومة من أجل استعادة أمجاد وطن، ويأخذنا فيها السرد غير التقليدي إلى تلك الآفاق غير المطروقة من الأدب النسوي، حيث تسترق فيها كل من الكاتبة وبطلتها النظر إلى البطل ويشاركها القارئ في التلصص عليه، عند قراءة رواية "القلب ينتصر دائما" التي صدرت عن دار كليوباترا للنشر والتوزيع، والتي يتضح من خلاله بشكل جلى أن كاتبته إيمان العمرى لم تتخل بشكل مطلق عن الحس المطالب بمساواة المرأة بالرجل خلال قيامها بالسرد الروائي.

وأهدت إيمان العمرى روايتها للنساء الأقرب إلى قلبها: جدتها، والدتها وأختها، وابنة أختها، وأستاذتها، وجارتها المسنة واثنتين من جيران الطفولة.

ترسم إيمان العمرى صورة لمصر من خلال عزبة القناطر التي يحاول أحد الأثرياء شراءها لتتطور القصة إلى مقاومة رومانسية أشبه بأدب المقاومة ضد أولئك الذين هم على استعداد لبيع الأرض للأجانب.

وتدور تلك الأحداث بينما تظل والدة سيف (البطل) متشبثة بالحفاظ على القصر والعزبة ولم يشاركها الرغبة سوى سيف بينما كان زوجها وابنها محمود يدفعان في اتجاه البيع.

وكتبت مروة لطفي: " بين مناخ رومانسي راح عصره وولى، وبين فروسية لم يبق منها إلا حصان وقبلات مسروقة وقارب تخطفنا العمري بقلمها الساحر إلى ضفاف العشاق، فنعيش مع بطلتها دانا، تلك الشابة الوحيدة التي تضطر إلى بيع أرض ورثتها على المشاع مع بنات عمها وشريك لوالدها بعد رحيل رجال العائلة، وفي اليوم الموعود لإتمام البيعة تلتقي بابن شريك أبيها في الأرض "سيف" وكأن القدر شاء أن تتلاقى إرادتهما في الاحتفاظ بالأرض والوقوف أمام تجريفها ليكسوها الخضار ثانية.. وهنا يواجهان حروبا ضارية من أقرب الناس إليهما تصل حد تشويه السمعة بل والتدمير إن لزم".

إيمان العمري. مديرة تحرير بمجلة حواء دار الهلال. بكالوريوس إعلام 1990. ماجستير في الإعلام الدولي 2003. صدر لها خمس روايات "معركة الحب" 2009، "شجرة الياسمين" 2011، "حبيبتي لن نفترق" 2012، " أنت أسيرتي" 2013، "القلب ينتصر دائمًا" 2020، وثلاث مجموعات قصصية "قديما كانت عندنا أمطار" 2012، "الرهان الأخير" 2017، "ليلة رأس السنة" 2018. حصلت على جائزة أخبار الأدب في القصة القصيرة 1994 عن قصة المقعد الخالي.

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إيمان العمري القلب ينتصر دائما خالد منصور قناة النيل الثقافية برنامج كلمات

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