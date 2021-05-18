البابا تواضروس يلتقي مجلس الأمانة العامة للمستشفيات بالإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عددا من أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية؛ لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.

كما ألقى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، خلال اللقاء، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للدور الذي تقدمه الأمانة العامة وعن كيفية تقديم خدمة "مجودة"، كما قدم القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، نبذة سريعة عما قدمته خدمة الأمانة العامة للمستشفيات من خدمات طبية متنوعة، في ظل فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة وتعتبر امتداداً له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.