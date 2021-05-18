الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي مجلس الأمانة العامة للمستشفيات بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عددا من أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية؛ لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.

كما ألقى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، خلال اللقاء، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للدور الذي تقدمه الأمانة العامة وعن كيفية تقديم خدمة "مجودة"، كما قدم القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، نبذة سريعة عما قدمته خدمة الأمانة العامة للمستشفيات من خدمات طبية متنوعة، في ظل فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة وتعتبر امتداداً له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

البابا تواضروس المستشفيات الكنيسة البابا والامانة العامة للمستشفيات القبطية كورونا

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ورقة بـ«200 جنيه» تحل أزمة «حبس» أحمد فلوكس

رسمياً.. «كاف» يرد على شكوى الزمالك ضد الترجي والمولودية

أمن الغربية يحدد هوية مرتكب الفعل الفاضح داخل سيارته بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)