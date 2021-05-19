«التمريض» تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

أشاد مجلس النقابة العامة للتمريض برئاسة النائبة الدكتوره كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود مساندة مصر شعباً وقيادةً للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهو ما بات واضحاً في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح معبر رفح واستقبال المستشفيات المصرية للجرحى وتقديم إجراءات العلاج اللازم لهم.

وأشارت إلى أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددة على أن مصر كانت وما زالت هي المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.