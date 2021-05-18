«رحلة العائلة المقدسة فى الشعر والفن».. كتاب جديد لـ الحسين خضيرى

صدر حديثًا عن دار خطوط وظلال بالمملكة الأردنية الهاشمية، كتاب "رحلة العائلة المقدسة في الشِّعر والفن" من ترجمة الشاعر والمترجم الحسين خضيري.

الكتاب يضم عشرين قصيدةً من الشعر العالمي تناولت الرحلة المقدسة التي قامت بها العائلة المقدسة من بيت لحم إلى مصر فِرارًا من بطش الملك هيرود، حيث فرَّت السيدة العذراء بوليدها مع يوسف النجار.

وقد تبارى الشعراء والفنانون في تصوير رحلة العائلة المقدسة، ومن الشعراء الذين سجلوا هذه اللحظات التاريخية الجليلة، القديسة تيريزا، والأب ماكدونالد، والشاعرة سالي سامبسون، وفيرجينيا. م. كمبول، ومالكولم جايت وغيرهم.

كما أن ريشة الفنان لم تتخل عن دورها في تصوير الرحلة المقدسة، ومن هؤلاء الفنانين الذين خلَّدوا هذه الرحلة في رحاب الفن، جيوتو، كلود لوريان، رمبرانت، جنتايل دا فابريانو، وبيتر لايتسمان وغيرهم.

وعن هذا الكتاب يقول الحسين خضيري الذي قام بإعداد الكتاب وترجمته: "مورست أعظمُ صورِ الاضطهاد ضد أنبلِ البشرِ وأعظمِهم وأجلِّهم وأكثرِهم نفعًا للإنسانية، لكأنه قدرُ العظماء دومًا.

وأضاف لـ"الدستور": "وظلَّت الهجرةُ مَلاذًا للإنسان من بَطشِ الإنسان، فرَّ أنبياء، وهاجَر فلاسفةٌ وشعراءٌ وعلماء، وغادَرتْ شعوبٌ أوطانَها.

ومن أبرز من نَشدوا الفرارَ أصحابُ الرسالاتِ السماوية، فَهُم أصحابُ النصيبِ الأوفرِ، من بطشِ الملوكِ والبشر.

يُذكر أنه قد صدر للحسين خضيري مؤخرًا مرافئ الغياب..العزلة في الشعر العالمي، ومريم العذراء في الشعر والفن العالميين، ومن إصداراته أيضًا، الأقصر في الشعر والفن العالميين، ولن أكون ناسكًا مختارت شعرية لشاعر الهند العظيم رابرندرانات طاغور عن الهيئة المصرية العامّة للكتاب وديوان ليس في انتظاره أحد، عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أجواء رحلة العائلة المقدسة ومن قصيدة شحاذ ليلة الميلاد للقديسة تيريزا:

ملاكٌ بدا

على ذراعيه

حمل المسيحَ

راح الملاكُ

وملاكٌ من خلفه يصيح

جئتُكم بالمجد الخالد

صغيرًا جدًا

وضعيفًا جدًا

ألتمسُ الكلمةَ المُجَسَّمة

لأنه للآن لا يتكلم

نُفِيَ المسيحُ من وطنه

الكلمةُ القاسية

لا تمنح مأوىً

لذا لظلال الكرمل جئتُ

كي أجدَ ملاذَه الذي يريد

امنحوه مجدَكم

عطفَكم

ترحيبَكم العذب

عناقَكم الدافئ

كونوا لهذا الطفل!