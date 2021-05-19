الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

هاشتاج مصر بتدعم فلسطين يتصدر تويتر.. والمغردون يشكرون الرئيس

السيسي
السيسي

تصدر هاشتاج "مصر تدعم فلسطين"، ضمن الأكثر تداولًا بين رواد موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، ووجه رواد "تويتر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للقضية الفلسطينية، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، على خلفية الدمار الذى لحق بالقطاع بعد الأحداث الأخيرة.

 

وقال أحد المغردين عبر "تويتر": “إن باع الكل قضيتكم نحن نشتري”

 

وقالت رنا سماحة: "أرجع وأقولها تاني نحن رجال أفعال لا أاقوال عاشت بلادي حرة وعاش رئيسها الكبير بأفعاله دايمًا، اللهم أعنه وأجعل كيد الأعداء في نحرهم شكرًا ريسنا لاستجابته لاستغاثة إخواتنا في فلسطين واستجابته لدعم جموع المصريين للقضية الفلسطينية".

 

فيما قالت هاجر مسعود نحن لا ننصر القضية بكلمة نكتبها أو هاشتاج..إن الذئاب لا تردعها الكلمات، والرصاص لا يقرأ الهاشتاجات نحن نهتف بإخواننا المرابطين حيّ على الثبات!نلوح لهم من وراء الأسوار التي حالت بيننا نحن معكم حتى الممات.اللهم لا نملك إلا الدعاء #مصر_بتدعم_فلسطين 

السيسي فلسطين مصر تويتر عبد الفتاح السيسي مصري نصر

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