الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة متهم جديد في حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

محاكمة متهم
محاكمة متهم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالوهاب العبادي، تم القبض عليه مؤخرًا، في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة".

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشاة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف.

وكشفت التحقيقات عن قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش اعتصام ميداني رابعة والنهضة، عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم وصل عددهم، طبقا لتحريات الأمن الوطني، إلى ما يقرب من 73 متهما في تلك القضية.

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