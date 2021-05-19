رسالة من وزير التعليم لأولياء أمور الشهادتين الإعدادية والثانوية

الشهادتين الاعدادية والثانوية

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أولياء الأمور ولجميع الطلاب في الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

وقال شوقي عبر حسابه على «فيسبوك»: «تعرف على كل ما تقدمه نجوى ليمتد من محتوى متنوع في مختلف المواد العلمية وكيفية استخدام مصادر نجوى ليمتد في المذاكرة والتطبيق، وكيفية الاستفادة من بنك أسئلة نجوى ليمتد في التمرين على نظام الامتحانات الجديد».

وأضاف: «انضم الآن إلى ورشة العمل من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري، لمعرفة تفاصيل كيفية الوصول لكل هذا وتحقيق أكبر استفادة منه في المذاكرة، يوم الاثنين الموافق ١٧ مايو الساعة ٥:٠٠ مساءً».

https://www.ekb.eg/ar/events?event=151566783showd&month=5&year=2021

- يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو الساعة ٥:٠٠ مساءً

https://www.ekb.eg/ar/events?event=151566802showd&month=5&year=2021

وتابع: «سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري».

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تنطلق مطلع شهر يونيو المقبل وفق للجداول المعتمدة التى أعلنتها المديريات التعليمية على مستوى المحافظات.