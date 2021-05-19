الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشهادتين الاعدادية والثانوية

رسالة من وزير التعليم لأولياء أمور الشهادتين الإعدادية والثانوية

وزير التعليم
وزير التعليم

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أولياء الأمور ولجميع الطلاب في الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

وقال شوقي عبر حسابه على «فيسبوك»: «تعرف على كل ما تقدمه نجوى ليمتد من محتوى متنوع في مختلف المواد العلمية وكيفية استخدام مصادر نجوى ليمتد في المذاكرة والتطبيق، وكيفية الاستفادة من بنك أسئلة نجوى ليمتد في التمرين على نظام الامتحانات الجديد».

وأضاف: «انضم الآن إلى ورشة العمل من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري، لمعرفة تفاصيل كيفية الوصول لكل هذا وتحقيق أكبر استفادة منه في المذاكرة، يوم الاثنين الموافق ١٧ مايو الساعة ٥:٠٠ مساءً».

https://www.ekb.eg/ar/events?event=151566783showd&month=5&year=2021

- يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو الساعة ٥:٠٠ مساءً

https://www.ekb.eg/ar/events?event=151566802showd&month=5&year=2021

وتابع: «سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري».

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تنطلق مطلع شهر يونيو المقبل وفق للجداول المعتمدة التى أعلنتها المديريات التعليمية على مستوى المحافظات.

 

وزير التعليم امتحانات محاضرة بنك المعرفة المصري التواصل الاجتماعي الشهادة الاعدادية المديريات التعليمية التعليم الأساسي

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

ضحية التحرش لـ«الدستور»: «مش هسيب حقي والنيابة طمنتني بالتحفظ على شاب العادة السرية»

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)