أمن الغربية يحدد هوية مرتكب الفعل الفاضح داخل سيارته بطنطا

كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بالغربية توصلت إلى هويّة مرتكب واقعة التحرش والفعل الفاضح داخل سيارته بمدينة طنطا وذلك من خلال فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر شابًا يمارس فعلًا غير أخلاقي داخل سيارته أمام فتاة بإحدى شوارع طنطا، وتمكنت من تصويره خلال جريمته.

أضاف المصدر أن أجهزة الأمن رصدت فيديو التحرش من خلال تداوله عبر فيسبوك والذي أظهر الشاب وهو يقوم بارتكاب فعل فاضح خلال استقلال سيارته بأحد شوارع طنطا.

وأكد المصدر الأمني، لـ"الدستور" أن رجال الأمن يكثفون جهودهم لملاحقة المتهم وضبطه وجاري تحديد مكان اختبائه من خلال فريق بحث جنائي تم تشكيله.

وكشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول واقعة تحرش طنطا التي كان بطلها قائد سيارة ملاكي وضحيته طالبة جامعية واحتلت مؤخرًا منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات الإخبارية.

أشار المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن رقم لوحات المعدنية الخاصة بالواقعة التي دونتها الطالبة عبر صفحتها بفيسبوك غير صحيح حيث تبين بعد التواصل مع مباحث المرور أن أرقام اللوحات تخص صاحب سيارة بيجو وليس لصاحب الواقعة، مضيفًا أنه تم نشر صور للمتهم وتم تشكيل فريق بحث لتحديد مكان المتهم ومعرفة هويته.