«مستثمري بلبيس» تثمن دور مصر الريادي في المنطقة العربية

ثمن المهندس عبد الله الغزالي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة العربية و الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وأضاف الغزالي لـ"الدستور"، أن تقديم المساعدات الطبية لأشقائنا في غزة بالإضافة إلى فتح معبر رفح لتلقي المصابين العلاج بمصر شيء عظيم يدل على عظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره الكبير في المنطقة العربية، مشيدًا بتوجه الرئيس تقديم دعم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وتابع عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن مجتمع الأعمال وأصحاب المصانع والشركات يعتزمون المشاركة في هذه المبادرة ولكن بعد دراستها مع الحكومة أولاً والتعرف على القطاعات التي ستحتاجها الحكومة المصرية لإعادة الإعمار.

وأشار الغزالي إلى أن اتحاد المستثمرين يعتزم المشاركة في إعادة إعمار ليبيا وقد تم في وقت لاحق توقيع اتحاد المستثمرين بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية هناك.

الجدير بالذكر أن رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، قال إن الجمعية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال الفترة القادمة من خلال تدشين مصانع جديدة، متوقعًا انه سيتم التركيز على إنشاء المصانع الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الدولة تعتزم زيادة نسبة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وهذا سيتم عن طريق زيادة المصانع الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة و التكميلية الداخلة في الصناعات الكبيرة، مؤكدًا أن تلك الصناعات لها دور كبير خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات.

وتابع أن المشروعات القومية التي اعتزمت الحكومة خلال الفترة الماضية ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضاً، إضافة إلى زيادة حجم العمالة ودخول عدد كبير من العمالة غير المنتظمة داخل المنظومة الرسمية.