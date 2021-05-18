«الصحة» تكشف قائمة التحاليل الطبية الدورية اللازمة لمرضى السكر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة بأهم التحاليل الطبية الدورية واللازمة لمرضى السكر، بالإضافة إلى زيارة طبيب القلب والأسنان.

وأوضحت أن قائمة التحاليل تشمل وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول والدهون والكوليسترول في الدم، الهيموجلوبين السكرى، فحص قاع العين، فحص القدمين، وظائف الكبد، وظائف الكلى، زلال البول.

وأوضحت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.