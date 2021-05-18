الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف قائمة التحاليل الطبية الدورية اللازمة لمرضى السكر

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة بأهم التحاليل الطبية الدورية واللازمة لمرضى السكر، بالإضافة إلى زيارة طبيب القلب والأسنان.

وأوضحت أن قائمة التحاليل تشمل وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول والدهون والكوليسترول في الدم، الهيموجلوبين السكرى، فحص قاع العين، فحص القدمين، وظائف الكبد، وظائف الكلى، زلال البول.

وأوضحت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

الصحة التحاليل الطبية الدورية مرضى السكر وظائف الغدة الدرقية الكوليسترول في الدم الهيموجلوبين السكرى

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