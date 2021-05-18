الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المعلمين» تثمّن مبادرة السيسي لإعمار غزة: نصطف خلف القيادة السياسية

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب تأييدها الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مصر  500 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في ذلك.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن التحركات المصرية على جميع المستويات لدعم الفلسطينين تكشف الدور العظيم الذي تقوم به مصر لصالح القضية الفلسطينية وتقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الطبية والغذائية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح البري استثنائياً لاستقبال المصابين والجرحى نتيجة الاعتداءات الأخيرة، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأوضح أن جميع معلمي مصر يصطفون خلف قيادتهم السياسية في كل خطواتها للحفاظ على الحقوق الفلسطينية حتى تنتهي الهجمة الشرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قرار الرئيس يؤكد استمرار سياسة الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى لعب دور ريادي بالمنطقة العربية لتحقيق الاستقرار والتنمية، مثمناً الجهود المصرية منذ اندلاع أزمة قطاع غزة، مشيداً بالحلول التي تقدمها مصر لإنهاء الأزمة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر الثلاثاء بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة القضية الفلسطينية المنطقة العربية

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